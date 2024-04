Carlinhos reforçará o Flamengo após o Carioca - Lucas Felbinger/O Dia

Carlinhos reforçará o Flamengo após o CariocaLucas Felbinger/O Dia

Publicado 07/04/2024 17:16

Escalado como titular, Carlinhos foi o desfalque de última hora do Nova Iguaçu na final do Carioca contra o Flamengo. Contratado pelo Rubro-Negro e com apresentação no CT do Ninho do Urubu nesta semana, o atacante sentiu um desconforto muscular e ficou no banco de reservas.



Segundo o Nova Iguaçu, o problema foi no músculo posterior da coxa direita. O clube não informou se Carlinhos terá condições de entrar no segundo tempo.

Vice-artilheiro do Campeonato Carioca, com oito gols, o jogador de 27 anos se destacou no Carioca e chamou a atenção do Flamengo, que resolveu apostar em sua contratação.



A negociação vazou um dia antes da primeira partida da final. Carlinhos, único a fazer gol no futuro clube na competição, esteve em campo na derrota para o Rubro-Negro por 3 a 0 e não foi bem.