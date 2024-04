Bruno Mezenga - Divulgação / Água Santa

Publicado 19/04/2024 15:23

Rio - O Náutico acertou um reforço conhecido do futebol carioca. Trata-se do atacante Bruno Mezenga, que defendeu o Flamengo entre 2005 e 2011. O jogador, de 35 anos, estava no Água Santa, onde disputou o Campeonato Paulista.

Bruno Mezenga despertou o interesse do Náutico após o desempenho pelo Água Santa no Campeonato Paulista. Na atual temporada, disputou 12 jogos, sendo sete como titular, e fez um gol pela equipe paulista. Guarani e Vila Nova também fizeram sondagem.

Revelado pelo Flamengo, Bruno Mezenga teve passagens por outros clubes brasileiros como Fortaleza, Macaé, São Caetano, Vila Nova, Ferroviária, Goiás e CSA. No ano passado, fez parte do elenco do Santos. O atacante também passou pelo futebol turco, sérvio e polonês.

O Náutico disputa a Série C do Brasileirão. Vice-campeão pernambucano, o Timbu volta a campo no próximo domingo (21), contra o São Bernardo-SP, no Aflitos, pela primeira rodada da terceira divisão.