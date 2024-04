Rodrigo Muniz - Divulgação / Fulham

Rodrigo MunizDivulgação / Fulham

Publicado 19/04/2024 15:20

Rio - Revelado pelo Flamengo, o atacante Rodrigo Muniz, de 22 anos, vive grande momento pelo Fulham, da Inglaterra, porém, o jovem quase retorno ao futebol brasileiro antes do começo de 2024. O centroavante teve uma conversa com Renato Gaúcho, com quem trabalhou no Rubro-Negro, em 2021, e por pouco não foi parar no Grêmio.

"Quando o Renato (Gaúcho) me ligou, eu queria muito ir. Foi em janeiro do ano passado, eu estava no Middlesbrough e não estava jogando. Estava sendo difícil. Eu chegava em casa e chorava. Minha esposa segurou o meu braço e falou: "Você sempre disse que quer jogar aqui, porque vai voltar para o Brasil agora?". A gente comprou juntos essa ideia de ficar, jogar mais um ano, e graças a Deus as coisas aconteceram", disse em entrevista ao portal "GE".

Na atual temporada, Rodrigo Muniz entrou em campo em 28 jogos e fez nove gols. O atacante afirmou que seu começo no futebol inglês foi bem complicado e que somente na atual temporada ele está vivendo uma sequência como titular na carreira profissional.

"O pessoal começou a me comparar com o Richarlison, porque foi também o Marco Silva (treinador) que o trouxe (No Watford e depois no Everton). Mas o Richarlison veio já jogando no Fluminense, já era titular. E eu venho do Flamengo, que tinha Gabigol e Pedro. Agora que eu estou começando a ter aquela sequência de jogo no profissional e as coisas estão acontecendo", afirmou.

Rodrigo Muniz atua ao lado de Andréas Pereira, com quem também fez parte do elenco do Flamengo, em 2021. O atacante afirmou que o meia da seleção brasileira sonha com uma volta ao Rubro-Negro.

"O Andreas tem muita vontade de voltar para o Flamengo. Quando tem jogo do Flamengo a gente assiste junto na concentração. E sempre que tem jogo do Mengão, no dia seguinte a gente já chega falando: “Pô, você viu?!”", revelou.