Daniella promove o reality show chamado Social StarsArmy - Reprodução / Instagram

Publicado 26/04/2024 15:30

Rio - A modelo chilena Daniella Chávez divulgou nas suas redes sociais a criação de um reality show para maiores de 18 anos. Conhecida por ter tido um affair com Cristiano Ronaldo, a beldade não deu muito detalhes de como será a atração nomeada como "Social StarsArmy".

"O primeiro e único reality show para maiores de 18 anos Gostei de criar esse reality show, senti que era necessário algo assim e falei para minha equipe começar a trabalhar e o primeiro capítulo será lançado em breve. .. Que bom que você gostou do resultado.. siga o Instagram e não perca as novidades", escreveu Daniella.

A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.