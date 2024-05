Após perder o Campeonato Alemão para o Bayer Leverkusen, a equipe de Munique sonha em chegar à final da Liga dos Campeões. No primeiro jogo da semifinal do torneio europeu, a equipe bávara ficou no empate de 2 a 2 com o Real Madrid e decide a vaga na próxima semana, fazendo a partida de volta no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.