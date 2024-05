Goleiro Rochet, do Internacional, ajudou a servir almoço para os desabrigados pela chuva no Rio Grande do Sul - Reprodução

Publicado 03/05/2024 16:23

fortes chuvas que castigam o Rio Grande do Sul. Vídeos do ato de solidariedade do goleiro da seleção uruguaia viralizaram nas redes sociais nesta sexta-feira. Porto Alegre - O goleiro Sergio Rochet, do Internacional, participou de uma ação voluntária servindo pratos de comida às vítimas das. Vídeos do ato de solidariedade do goleiro da seleção uruguaia viralizaram nas redes sociais nesta sexta-feira.

"Tem muitas famílias passando necessidade. O que nós, enquanto pessoas públicas e seres humanos, podemos fazer é ajudar. Então, quero convidar a todos. Os abrigos que existem estão precisando de alimento, de produtos de limpeza. Qualquer coisa é bem-vinda", disse Rochet em entrevista à rádio Gaúcha. "Estamos todos juntos, não tem uma camiseta no meio. É uma camiseta do Rio Grande do Sul. Temos que torcer para o mesmo lado. É o objetivo de todos nós." Sérgio Rochet, goleiro do Internacional, ajudando a servir o almoço para pessoas desabrigadas pelas Chuvas no Rio Grande do Sul







O Inter está recebendo doações no Ginásio de Esportes Gigantinho, localizado no complexo do Beira-Rio, desde esta quinta, quando as chuvas se intensificaram no Estado. Em vídeo publicado pelo clube na rede social X (antigo Twitter), o volante Thiago Maia aparece puxando um carrinho com cestas básicas, ajudando os voluntários da tragédia. O clube pede a contribuição de itens de higiene e limpeza, alimentos, colchões, roupas de cama, cobertas e ração para animais desabrigados.



A elevação do Rio Guaíba, que ultrapassou a marca de 4,3 metros, alagou os centros de treinamento do Internacional e do Grêmio. Ambos os clubes deram folga aos seus respectivos elencos. Na quarta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou todas as partidas que envolvem clubes gaúchos como mandantes ou visitantes em competições administradas pela entidade até a próxima segunda-feira.