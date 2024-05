Giorgio Chiellini - Reprodução/ Juventus

Publicado 03/05/2024 15:20

Rio - Ex-zagueiro da seleção italiana, Giorgio Chiellini, de 39 anos, atuou ao lado de Cristiano Ronaldo por três temporadas na Juventus. Ao abordar o período do português em Turim, o campeão da Eurocopa de 2020 citou a motivação de superar o Real Madrid que o atacante tinha em sua primeira temporada na Itália.

"Sua personalidade nos momentos difíceis me impressionou. No primeiro ano, ele queria sacudir o mundo e mostrar que era mais forte que todo o Real Madrid", afirmou em entrevista ao podcast italiano "The BSMT".

Cristiano Ronaldo conquistou alguns títulos italianos pela Juventus, mas não conseguiu voltar a levantar um título da Liga dos Campeões. Apesar disso, Chiellini afirmou que sua passagem pela Itália foi marcante.

"Ele encaixou bem no grupo. Ele não é como os outros, e nem poderia ser. [...] Ele é respeitoso, quase obsessivo, cuidando de seu corpo e sua preparação. Ele quer marcar e ganhar. Foi uma honra ser capitão dele na Juventus e viver cada dia com um campeão como ele", disse.