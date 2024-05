Paulo Pelaipe foi anunciado como novo diretor-executivo de futebol do Cruzeiro - Marco Ferraz / Cruzeiro

Publicado 03/05/2024 16:19

Belo Horizonte - Ex-Flamengo, o dirigente Paulo Pelaipe foi anunciado nesta sexta-feira (3) como novo diretor-executivo de futebol do Cruzeiro. Ele chega para trabalhar com o ex-Vasco Alexandre Mattos e ocupar o lugar de Pedro Martins, que agora trabalha como executivo de futebol do Cruz-Maltino

"Paulo Pelaipe é o novo Diretor Executivo de Futebol do Cruzeiro! Com histórico de títulos e passagens pelo Grêmio, Flamengo, Vasco e Botafogo-SP, o profissional chega para reforçar o departamento de futebol do clube. Seja bem-vindo!", informou o Cruzeiro.

Antes de chegar ao Cruzeiro, Paulo Pelaipe trabalhava no Botafogo-SP. De acordo com o presidente do clube de Ribeirão Preto, a proposta vinda da Raposa era "irrecusável".

Paulo Pelaipe trabalhou no Flamengo em 2019 como gerente de futebol. Ele fez parte da campanha histórica do Rubro-Negro daquela temporada, que se encerrou com o título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Além do Flamengo, Paulo Pelaipe também teve passagem por Grêmio, Coritiba, São Caetano e Vasco. Ele trabalhou no Cruz-Maltino em 2020, onde atuou como diretor-executivo de futebol do clube.