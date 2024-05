Thiago Maia está ajudando diretamente no resgate de vítimas no Rio Grande do Sul - Reprodução

Thiago Maia está ajudando diretamente no resgate de vítimas no Rio Grande do SulReprodução

Publicado 09/05/2024 12:51

Rio - Ex-volante do Flamengo, Thiago Maia resgatou uma idosa que estava ilhada por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O jogador do Internacional compartilhou um vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira (9) registrando o momento, que mostra a mulher deixando sua casa apoiada nas costas do atleta.

“Os últimos dias não estão sendo fáceis aqui no Rio Grande do Sul. Como todos sabem, infelizmente estamos vivendo um dos piores momentos da história do estado. Mas graças a Deus estamos contando com muito apoio e solidariedade para ajudar quem precisa nesse momento", escreveu Thiago na legenda.

Desde o início da tragédia, o volante tem atuado diretamente no resgate de pessoas em Porto Alegre e não pretende parar.

“Me solidarizo e peço forças a Deus para continuar ajudando de alguma forma essas pessoas. Continuem ajudando e enviando orações positivas para todos. Tenho certeza que logo tudo isso vai passar!”, afirmou.