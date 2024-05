Empresas de apostas online dominam os patrocínios nos clubes do Brasileirão - Reprodução

Publicado 09/05/2024 14:03

responsáveis por três em cada 10 marcas em camisas na elite do futebol mundial. Com o Brasil passou de 8 a cada 10.

Um levantamento com 234 clubes de primeira divisão, em 12 países, apontou o domínio das empresas de apostas online nos patrocínios,. Com o acerto do Vasco com uma dessas bets

Ao todo, são 64 patrocínios diferentes de empresas de apostas nas ligas de Inglaterra, Alemanha, França, Portugal, Holanda, Bélgica, Brasil, Argentina e México. Já Espanha, Itália e Turquia não contam com bets em clubes da primeira divisão. A pesquisa foi divulgada pelo site 'Bolavip Brasil'.



O segundo segmento que mais aparece nas camisas é o de instituições financeiras (35 patrocínios), seguido por empresas de telecomunicações (11).



Desses 234 clubes analisados, apenas dois estão sem patrocínio principal na camisa: Sevilla, da Espanha, e Lazio, da Itália.

Brasileirão lidera lista de patrocínios

O Brasil é a liga com mais sites de apostas colocando as marcas nos clubes: 15 patrocínios, o que representa 80% da primeira divisão. Portugal é o segundo, com 13.

Os clubes brasileiros que têm patrocínio de empresas de apostas são: Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Juventude, São Paulo, Vasco, Vitória.



Já Red Bull Bragantino, Cuiabá, Grêmio, Internacional e Palmeiras não estampam marcas de bets.