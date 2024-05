Adilson Batista já comandou o time do Cruzeiro em duas oportunidades - Bruno Haddad / Cruzeiro

Adilson Batista já comandou o time do Cruzeiro em duas oportunidadesBruno Haddad / Cruzeiro

Publicado 23/05/2024 15:15

Belo Horizonte - Após derrota para o Flamengo e eliminação na Copa do Brasil , o técnico Adilson Batista confirmou que está de saída do Amazonas rumo ao Cruzeiro. Ele retorna ao Cabuloso para coordenar as categorias de base do clube. O vínculo será de cinco anos.

"Agradeço a todos os profissionais do clube, diretoria, torcedores e imprensa local. De coração, gostei de ter trabalhado no Amazonas. Saio por uma proposta de 5 anos num clube onde tenho grande identificação. Vou para uma nova função no Cruzeiro. Muito obrigado Amazonas!", afirmou nas redes sociais.