Kylian Mbappé - AFP

Publicado 29/05/2024 15:50

Rio - Após deixar o PSG, Kylian Mbappé, de 25 anos, vem enfrentando problemas em relação ao seu contrato com o clube francês. De acordo com o jornal "L'Équipe", o craque ainda não recebeu o salário de abril e um bônus previsto em fevereiro. O valor seria algo em torno de 80 milhões de euros (R$ 447 milhões).

A quantia é proporcional à cláusula de fidelidade, que Mbappé havia aberto mão, mas que o clube de Paris teria pago, de acordo com a publicação. Os advogados do PSG e do atacante tratam a questão nos bastidores. O campeão francês deseja que o jogador ponha por escrito o compromisso feito no início da temporada, enquanto Mbappé quer o salário.



O entorno do atacante crê em uma possível retaliação pela decisão de Mbappé. Vale lembrar que dos últimos 21 jogos do PSG na temporada, o craque participou do início ao fim em apenas 11. O seu vínculo irá se encerrar no fim do mês que vem.

O atacante ainda não oficializou o seu destino, porém, ele irá defender o Real Madrid, algo dado como certo por toda a imprensa europeia e também por jogadores do clube espanhol. Mbappé disse adeus ao PSG após sete temporadas no clube, no qual soma 308 jogos e 256 gols marcados.