Flamengo goleou o Vasco por 6 a 1 pela sétima rodada do Brasileirão - Celso Pupo/FotoArena/Estadão Conteúdo

Publicado 04/06/2024 07:59

Rio - Com boas exibições no último fim de semana e resultados importantes, Botafogo e Flamengo dominaram a seleção da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso bateu o Corinthians fora de casa pelo placar de 1 a 0, enquanto o Rubro-Negro não tomou conhecimento do Vasco no clássico no Maracanã e aplicou goleada histórica de 6 a 1.

O time "ideal" de cada rodada do Brasileirão é montado por torcedores através de enquetes na rede social "X", o antigo Twitter. O Botafogo colocou três representantes, enquanto o Flamengo conta com quatro jogadores e também o técnico Tite.

Do lado Alvinegro, os laterais Damián Suárez e Cuiabano, e o atacante Júnior Santos, autor do gol da vitória sobre o Corinthians na Neo Química Arena. Já do Rubro-Negro, David Luiz, Arrascaeta, Pedro e Everton Cebolinha - todos marcaram na goleada sobre o Vasco.

Confira a seleção da sétima rodada do Brasileirão:

Rafael (São Paulo); Damián Suárez (Botafogo), David Luiz (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Cuiabano (Botafogo); Thiago Maia (Internacional), Emmanuel Martínez (Fortaleza) e Arrascaeta (Flamengo); Júnior Santos (Botafogo), Pedro (Flamengo) e Everton Cebolinha (Flamengo). Técnico: Tite (Flamengo).