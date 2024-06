Brasil venceu o Irã pela Liga das Nações de vôlei masculino - Divulgação / Volleyball World

Publicado 06/06/2024 11:25 | Atualizado 06/06/2024 11:28

Rio - O Brasil não teve dificuldades para vencer o Irã e conquistar a quarta vitória na Liga das Nações de vôlei masculino. A seleção brasileira levou a melhor por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 22/25, 25/16 e 25/23. O oposto Alan Souza foi o destaque do jogo com 20 pontos.

Já classificada para os Jogos Olímpicos de Paris, a seleção brasileira confirmou a boa fase sob o comando de Bernardinho. O Brasil venceu o primeiro set sem dificuldades, mas levou um susto no segundo ao perder por 25 a 22. A Seleção reagiu a partir do terceiro set e garantiu a vitória com um quarto set dominante.

A seleção brasileira soma quatro vitórias em seis jogos na Liga das Nações. O próximo compromisso será contra a Eslovênia, a única invicta na competição, nesta madrugada de quinta para sexta (7), às 3h30 (de Brasília), no Japão.