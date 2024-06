Guardiola com o troféu de campeão da Premier League - Oli Scarff/AFP

Publicado 10/06/2024 14:30

Rio - Com contrato com o Manchester City até junho de 2025, Pep Guardiola pode treinar outra equipe depois do encerramento da próxima temporada europeia. Ídolo do Barcelona, o espanhol afirmou que tem "a porta fechada" no clube catalão e rechaçou qualquer participação na saída de Xavi Hernández do pentacampeão da Liga dos Campeões.

"Aconteça o que acontecer, a saída do Xavi não é culpa minha, estou afastado do Barcelona há 14 anos e não sou suspeito de nada nesse sentido", afirmou o espanhol em um evento de golfe em Manchester United.

Guardiola foi atleta do Barcelona e comandou o clube espanhol por quatro temporadas, conquistando duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, três Campeonatos Espanhóis e duas Copas do Rei, entre outros títulos.



O Barcelona optou por trocar de treinador ao fim da última temporada. Xavi Hernández que estava no clube desde 2021 foi substituído por Hansi Flick, que trabalhou no Bayern e na seleção alemã.