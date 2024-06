Rodinei conquistou a Liga Conferência com o Olympiacos, da Grécia - Marilia Vasilakopoulou / Eurokinissi / AFP

Publicado 11/06/2024

Rio - Em grande fase no futebol europeu com a camisa do Olympiacos, da Grécia, o lateral-direito Rodinei, ex-Flamengo começa a almejar uma vaga na seleção brasileira. Na última segunda-feira (10), durante participação no programa "Boleiragem", do sportv, o jogador revelou contatos da comissão técnica de Dorival Júnior.

"Eu creio que estou no radar (da Seleção). Fizemos a semifinal contra o Aston Villa, lá na Inglaterra. O Lucas, que é auxiliar do Dorival, estava acompanhando o jogo e conversou comigo. Falou: 'Rodi, continua na pegada, a gente tem acompanhado. A gente sabe da carência na lateral-direita'. É isso. Sei que pode um dia acontecer. Mas eu preciso continuar trabalhando e estar bem no meu clube para poder um dia vestir a Amarelinha", disse.

Para a Copa América, Dorival Júnior conta com o experiente Danilo, da Juventus, e Yan Couto, do Girona. No entanto, a posição é um dos focos na análise do treinador pensando em seu ciclo para Eliminatórias e Copa do Mundo.

Rodinei foi titular na final da Liga Conferência, o primeiro da história do Olympiacos, contra a Fiorentina, da Itália. No futebol da Grécia, já se consolidou e ganhou o prêmio de melhor lateral-direito em sua primeira temporada por lá, a 2022/2023.

"Sonho de criança que eu tinha de jogar na Europa. Eu falava com meus amigos três, quatro anos atrás. Falei 'Ó: Todo mundo embora. Michael, Vinicius Jr, Cuellar. A janela abre para todo mundo, para mim, está sempre fechada.' Sabe janelinha do avião? Persiana? A minha nunca abre. Na primeira vez que a janela abriu... Eu tinha jogado sete anos no Flamengo, no Inter. Tem grandes clubes no Brasil. O Rodrigo Caetano me ligava, o Renato Gaúcho. Na resenha. O Rodrigo no Atlético-MG, o Renato Gaúcho no Grêmio. Conversava comigo de ter possibilidade. Mas falei que envolve um sonho de criança e pode ser minha última chance. Graças a Deus, demonstrei que estava certo de ter escolhido a Europa e desfrutar desse futebol que é maravilhoso", comemorou Rodinei.

O contrato de Rodinei com o Olympiacos vai até o fim da temporada 2024/2025. O jogador confirmou tratativas para extensão de seu vínculo.