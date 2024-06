Luiz Penido comanda o novo programa "Geraldinos e Arquibaldos" - Reprodução/Rádio Tupi

Luiz Penido comanda o novo programa "Geraldinos e Arquibaldos"Reprodução/Rádio Tupi

Publicado 11/06/2024 08:02 | Atualizado 11/06/2024 09:50

Rio - Estreou nesta segunda-feira (10) na Rádio Tupi o programa "Geraldinos e Arquibaldos", sob o comando de Luiz Penido. A nova atração substituiu o famoso "Show do Apolinho", apresentado por Washington Rodrigues durante 25 anos. O lendário radialista morreu no dia 15 de maio , após longa batalha contra um câncer.

O nome do programa é uma homenagem a Apolinho, que firmou o bordão no linguajar do público do rádio esportivo e também em colunas. Empolgado, Penido comentou sobre a estreia.

"Em nome da memória do Apolinho, eu prometo a vocês a maior sinceridade, dignidade e honestidade de jornalismo nos mesmos moldes que o Apolinho sempre fez e me ensinou a fazer, com aquela alegria, o bom humor, que era uma característica", disse, na abertura do "Geraldinos e Arquibaldos".

Washington Rodrigues, o Apolinho, e Luiz Penido trabalhavam juntos na Super Rádio Tupi Reprodução / Instagram

Luiz Penido estará ao vivo no mesmo horário, sempre das 17h às 18h, de segunda a sexta, e promete um estilo igual ao do grande ídolo para seguir o legado.

"Não posso substituir o Apolinho porque ele é insubstituível. Agora, usar o aprendizado, usar tudo aquilo que ele ensinou com o passar do tempo e fazer exatamente como ele gostaria, eu tenho certeza pela intimidade... Ele gostaria de um programa com informação, muito esporte, diversão, alegria, bom humor, alto astral para a família Tupi", destacou Penido.