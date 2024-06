Emerson Royal em ação pela Seleção - Staff Images / CBF

Emerson Royal em ação pela SeleçãoStaff Images / CBF

Publicado 12/06/2024 10:44

Itália - Jogador com passagens pela Seleção, o lateral-direito Emerson Royal, de 25 anos, está de mudança de clube na Europa. O defensor do Tottenham chegou a um acordo com o Milan e atuará pelo Rossonero na próxima temporada. As informações são do jornal italiano "Gazzetta dello Sport".

As negociações entre Milan e Tottenham estão nas últimas etapas e a tendência é que Emerson seja anunciado como novo reforço do clube itliano nos próximos dias. A transferência deverá variar entre 18 a 20 milhões de euros (entre R$ 104,1 e R$ 115,6 milhões na cotação atual).

O defensor chega ao Milan como o primeiro reforço após chegada de Paulo Fonseca. O treinador será oficializado em breve. O português assinou contrato válido por dois anos, com uma cláusula de renovação automática por mais um ano ao final do vínculo.

Emerson Royal atuava pelo Tottenham desde 2021, quando foi contratado do Barcelona por 25 milhões de euros (R$ 152 milhões na cotação da época). Desde então, ele fez 101 jogos com a camisa dos Spurs, tendo marcado quatro gols e feito duas assistências.



O lateral-direito também acumula passagens pela Seleção. Ele foi convocado por Tite, treinador do Brasil na época, para alguns amistosos e para a Copa América de 2021, onde entrou em campo três vezes. No futebol brasileiro, atuou por Ponte Preta e Atlético-MG.