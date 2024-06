Bianca Anchieta, de 29 anos, e Ângelo, de 19 anos, se relacionam - Reprodução / Instagram

Publicado 13/06/2024 12:35

Rio - A namorada do meia-atacante Ângelo Gabriel, ex-jogador do Santos, e que defendeu o Strasbourg, da França, na última temporada europeia, vem chamando a atenção dos fãs do atleta pela sua beleza. No dia dos namorados, Ângelo publicou uma declaração amorosa para a beldade.

"Feliz dia dos namorados, meu amor, eu te amo demais. Obrigado por tudo que você fez pelo nosso amor", escreveu o atleta no Instagram. Bianca respondeu com: "Eu e você para sempre", na mesma plataforma.

Revelado pelo Santos, o jovem, de 19 anos, pertence ao Chelsea e tem mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Já Bianca Anchieta, de 29 anos, é influenciadora e tem mais de 3 milhões de fãs nas redes.