Luis Díaz, destaque da seleção colombiana e jogador do LiverpoolWinslow Townson/AFP

Publicado 19/06/2024 21:25

Apesar de momento financeiro delicado, o Barcelona segue seu planejamento para a próxima temporada e se permite sonhar alto. O time catalão prepara uma proposta para contratar o astro colombiano Luis Díaz, de 27 anos, jogador do Liverpool, da Inglaterra.

O Barça já conta com intermediários dispostos a se reunirem com representantes do grande nome da seleção da Colômbia, que está nos Estados Unidos para a disputa da Copa América. Em um primeiro momento, estima-se o valor de 75 milhões de euros (R$ 439 milhões). As informações são do jornal "Sport".

A diretoria dos Reds, no entanto, não vê com bons olhos a negociação de seu atacante. Luis Díaz chegou ao Liverpool no início de 2022 e soma 24 gols e 11 assistências em 98 partidas. Ele foi contratado junto ao Porto, de Portugal. Em entrevista, o jogador não escondeu que gosta da ideia.

"Estou muito feliz lá no Liverpool, é um grande time e clube. Sempre quis jogar lá (Barcelona), mas estou muito feliz e tranquilo. Não estou pensando em mais nada, estou pensando na seleção colombiana, que é onde estamos", disse, à emissora colombiana "Gol Caracol".