Sargento do Corpo de Bombeiros, Luiz Nelson Nunes utilizou carabina emprestada por técnica - Ana Patrícia/CPB

Publicado 21/06/2024 17:30

Ladrões invadiram a casa de Luiz Nelson Nunes Azevedo, de 51 anos, e furtaram três armas que ele utiliza para as competições de tiro esportivo paralímpico. Mas o crime não impediu o sargento do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul de disputar o Meeting Paralímpico de São Paulo e conquistar a medalha de ouro com uma carabina emprestada, na prova R3, oito dias depois.



Para poder disputar a competição nesta sexta-feira (21), Luiz Nelson contou com a ajuda da técnica Vânia Cibele Cunha Lasthaus, conhecida como Vaninha. O paratleta agradeceu e também celebrou, mais do que a conquista, a oportunidade de disputar a competição para superar o susto de ter a casa invadida.



"É bastante complicado participar de uma disputa sem a sua arma, mas agradeço à Vaninha pela ajuda. No final das contas, fiquei muito satisfeito por ter competido no Meeting. Esqueci um pouco o ocorrido e vi alguns amigos”, disse o sargento ao site oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).



No Movimento Paralímpico em 2003, Luiz Nelson teve parte da perna esquerda amputada após ser picado por uma cobra, há 22 anos.



O Meeting de São Paulo termina neste sábado, 22, com provas de atletismo, natação, bocha, halterofilismo e tiro com arco no CT Paralímpico. Essa é a última etapa da competição, que passou pelas 27 federações do país.