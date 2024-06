Ivana Knöll - Reprodução / Instagram

Publicado 24/06/2024 11:20

Rio - A musa da última Copa do Mundo, Ivana Knoll, provocou os italianos nesta segunda-feira, antes do confronto entre a Croácia e a Azzurra pela Eurocopa. Ela publicou um vídeo degustando um espaguete e publicou uma mensagem ironizando os tetracampeões do mundo.

"Italianos são o suficiente. Esta será a massa a ser degustava nessa noite", escreveu a modelo em italiano em seu perfil no Instagram.

Ivana ficou conhecida na última Copa do Mundo após aparecer nos jogos da Croácia com trajes sensuais. Na atual Eurocopa, ela tem repetido a dose acompanhando as partidas da seleção do seu país na Alemanha.

Itália e Croácia fazem jogo decisivo para suas pretensões na Eurocopa, nesta segunda, às 16 horas (de Brasília). Os tetracampeões mundiais estão em segundo lugar no Grupo B, enquanto a vice-campeã de 2018 está na lanterna da chave.