Técnico do Juventude, Roger Machado está na bronca com arbitragem brasileira - Fernando Alves/ Juventude

Publicado 24/06/2024 12:18

Desde o início do Brasileirão, a cada rodada há sempre clubes, jogadores, técnicos, torcedores e dirigentes reclamando muito da arbitragem. Diante do cenário de lances polêmicos e decisões bastante contestadas, o técnico do Juventude, Roger Machado ironizou ao sugerir a presença de árbitros estrangeiros, assim como acontece com técnicos.



Inclusive, de portugueses, assim como vem acontecendo com as comissões técnicas dos clubes. A avaliação, claro, aconteceu após uma decisão do árbitro Davi de Oliveira Lacerda contra sua equipe. No caso, no terceiro gol sofrido na derrota por 3 a 1 para o Palmeiras.

O treinador reclamou de falta em Jadson, que tinha a bola dominada dentro da área, e caiu após Zé Rafael fazer um desarme e tocar para Mayke marcar.



"O lance do Jadson, que foi uma roubada dentro da área, um critério de arbitragem que desde a primeira rodada... De repente testar uma arbitragem estrangeira, uma arbitragem portuguesa quem sabe, começar a arbitrar no Brasil para ver se muda um pouco. Eu desisti de entender o que a arbitragem brasileira quer nesse ano", afirmou Roger.