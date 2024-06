Gabriel Medina brilhou no primeiro round da etapa de Saquarema - Ricardo Arduengo / AFP

Publicado 26/06/2024 16:16 | Atualizado 26/06/2024 16:53

Rio - Os brasileiros brilharam na primeira rodada da etapa de Saquarema no Circuito Mundial de Surfe (WSL). No masculino, Gabriel Medina, Italo Ferreira e Yago Dora avançaram às oitavas de final, enquanto Samuel Pupo e João Chianca caíram na repescagem. Já no feminino, Tatiana Weston-Webb e Luana Silva se classificaram para as quartas de final.

Convidados para a etapa de Saquarema, Samuel Pupo e João Chianca foram os primeiros brasileiros a entrarem na água no masculino. Pupo foi superado pelos australianos Jack Robinson e Ryan Callinan, e depois caiu na repescagem para o americano Griffin Colapinto. Já Chumbinho perdeu para o marroquino Ramzi Boukhiam por 10.30 a 10.27, e depois caiu pelo havaiano John John Florence na repescagem.

Já Gabriel Medina foi o mais dominante. O tricampeão entrou na água contra o indiano Rio Waida e o italiano Leonardo Fioravanti, e teve o maior somatório do dia com 14.93 pontos. Medina acertou um aéreo seguido de uma sequência de manobras que rendeu uma das maiores notas do dia com 8.00. Waida chegou a diminuir a diferença no fim, mas não evitou a vitória brasileira.

Em seguida, foi a vez de Italo Ferreira conquistar uma vitória emocionante sobre o americano Crosby Colapinto. O campeão olímpico se manteve na liderança por quase toda a bateria, mas o americano acertou uma manobra que rendeu nota 8.17 e virou o jogo faltando segundos. O potiguar, no entanto, não desistiu e acertou um lindo aéreo no último segundo para receber uma nota 7.50 e vencer por 14.50 a 13.94.

Por fim, foi a vez do atual campeão de Saquarema fechar a primeira rodada do masculino. Yago Dora não teve dificuldades para superar o sul-africano Matthew McGillivray e o americano Jack Marshall. Yago Dora precisou de ondas com notas 6.67 e 6.93, e venceu a bateria com somatório de 12.87.

Resultados do round de abertura do masculino:

Ethan Ewing (AUS) 12.87 x Cole Houshmand (EUA) 7.50 x Connor O´Leary (JPN) 8.83

Griffin Colapinto (EUA) 7.70 x Kanoa Igarashi (JPN) 11.30 x Seth Moniz (HAV) 12.40

Jack Robinson (AUS) 12.87 x Ryan Callinan (AUS) 11.23 x Samuel Pupo (BRA) 8.30

John John Florence (HAV) 8.10 x Ramzi Boukhiam (MAR) 10.30 x João Chianca (BRA) 10.27

Jordy Smith (AFR) 10.40 x Barron Mamiya (HAV) 10.10 x Imaikalani deVault (HAV) 7.17

Gabriel Medina (BRA) 14.93 x Rio Waida (IDN) 12.60 x Leonardo Fioravanti (ITA) 6.87

Italo Ferreira (BRA) 14.50 x Crosby Colapinto (EUA) 13.94 x Liam O´Brien (AUS) 8.50

Yago Dora (BRA) 12.87 x Matthew McGillivray (AFR) 11.33 x Jake Marshall (EUA) 7.7

Tati e Luana avançam às quartas no feminino

Já no feminino, Tatiana Weston-Webb e Luana Silva brilharam e se classificaram às quartas de final. Tati somou 9.86 pontos e superou a compatriota Tainá Hinckel e a americana Caitlin Simmers, que foram para a repescagem. Na sequência, Tainá perdeu na repescagem e foi eliminada da etapa de Saquarema pela própria americana por 12.50 a 12.00.

Luana Silva, por sua vez, venceu a bateria com a costa-riquenha Brisa Hennessy e a havaiana Gabriela Bryan com somatório de 11.16. Brisa Hennessy foi para a repescagem contra Sophia Medina, estreante no Circuito Mundial, e que foi derrotada na bateria com a americana Caroline Marks e a havaiana Bettylou Sakura Johnson. Na repescagem, a irmã do tricampeão Gabriel Medina caiu para Hennessy.