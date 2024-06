Seleção Masculina de Vôlei conhece seus adversários em Paris 2024 - Divulgação / CBV

Publicado 26/06/2024 14:30

Polônia - A Seleção Masculina de vôlei conheceu, nesta quarta-feira (26), seus adversários na fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris. Ficou definido que o Brasil enfrentará a Polônia, líder do ranking da Federação Internacional no momento, a Itália, atual campeã mundial, e o Egito, equipe que se garantiu nos Jogos devido ao critério da universalidade, para representar o continente africano.

Grupos do torneio masculino de vôlei em Paris 2024

Grupo A - França, Eslovênia, Canadá e Sérvia

Grupo B - Polônia, Itália, Brasil e Egito

Grupo C - Japão, Estados Unidos, Argentina e Alemanha

Esta será a primeira vez que as Olimpíadas contará com três grupos, com quatro seleções cada. Nos últimos Jogos Olímpicos, em Tóquio, as 12 equipes ficavam divididas em só dois grupos, e os quatro melhores de cada chave passavam de fase.

As duas primeiras colocadas de cada chave se classificarão para às quartas de final, assim como as duas melhores terceiras.

A seleção brasileira masculina é treinada por Bernardinho, lenda do vôlei nacional. O treinador, inclusive, já divulgou a lista de inscritos para Paris 2024, porém ela ainda não é definitiva.

Antes dos Jogos, o Brasil disputará as fases eliminatórias da Liga das Nações. A Seleção enfrentará, na próxima quinta-feira (27), a Polônia, pelas quartas de finais da competição