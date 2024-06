Os ingleses estrearam com triunfo de 1 a 0 sobre a Sérvia graças ao gol marcado por Bellingham. Na segunda partida, Harry Kane balançou a rede no 1 a 1 com a Dinamarca. Na rodada que encerrou os jogos do Grupo C, a seleção ficou no 0 a 0 diante da Eslovênia.