Lance do jogo entre Alemanha e DinamarcaIna Fassbender / AFP

Publicado 29/06/2024 16:48 | Atualizado 29/06/2024 18:23

Dortmund (ALE) - O árbitro Michael Oliver paralisou o jogo entre Alemanha e Dinamarca, válido pelas oitavas de final da Euro 2024, por causa de raios que começaram a cair perto do Signal Iduna Park. Atletas das duas seleções foram para os vestiários. Cerca de 25 minutos depois, a partida foi retomada.

Aviso para os torcedores no Signal Iduna Park Alberto Pizzoli / AFP

A paralisação ocorreu por volta dos 35 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, a chuva apertou e até granizou caiu. Com isso, os próprios torcedores foram se proteger na parte interna do estádio ou no alto das arquibancadas, que são cobertas pelo teto.

Alemanha e Dinamarca medem forças por uma vaga nas quartas de final da Eurocopa. O vencedor enfrentará Espanha ou Geórgia na próxima fase do torneio.