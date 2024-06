Comemoração dos jogadores da Alemanha - Tobias Schwarz / AFP

Publicado 29/06/2024 18:23

Dortmund (ALE) - A Alemanha está nas quartas da Euro 2024. A confirmação da vaga veio com a vitória sobre a Dinamarca por 2 a 0, neste sábado, 29, no Signal Iduna Park. Havertz e Musiala fizeram os gols do jogo.

Os alemães balançaram as redes outras duas vezes: na primeira, a jogada foi anulada por falta; na segunda, Wirtz estava em posição irregular. A Dinamarca chegou a fazer um gol, mas um impedimento milimétrico invalidou o lance.

Jogo parado

Por volta dos 35 minutos do primeiro tempo, o árbitro Michael Oliver paralisou a partida por causa de raios próximos ao estádio. A chuva apertou e até granizou caiu.

Com isso, os jogadores foram para os vestiários. Além disso, os torcedores foram se proteger na parte interna do estádio ou no alto das arquibancadas, que são cobertas pelo teto. Cerca de 25 minutos depois, o jogo foi retomado.

Próximo adversário



Nas quartas da Eurocopa, a Alemanha enfrentará o vencedor do confronto entre Espanha e Geórgia, que medirão forças no domingo, a partir das 16h (de Brasília), em Colônia.