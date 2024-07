Fan Zone da Conmebol para a Copa América é localizada na Praia de Copacabana - Divulgação

Fan Zone da Conmebol para a Copa América é localizada na Praia de CopacabanaDivulgação

Publicado 03/07/2024 17:14

Rio - A Fan Zone Conmebol Copa América 2024, na Praia de Copacabana, foi um sucesso durante a campanha da seleção brasileira na fase de grupos da competição. Nos três dias de evento, que teve a estrutura montada na altura do Posto 2, mais de 21 mil torcedores marcaram presença para transmissões dos jogos contra Costa Rica, Paraguai e Colômbia.

Na última terça-feira (2), no empate em 1 a 1 com os colombianos pela última rodada do Grupo D , que classificou o Brasil na segunda colocação, o espaço recebeu bom público ao longo da noite. Os fãs contaram com áreas de entretenimento e gastronomia, além das apresentações no grande palco do Baile Charme e do cantor Toni Garrido.