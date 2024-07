Joselu em jogo da Espanha na Euro 2024 - Patricia de Melo Moreira / AFP

Joselu em jogo da Espanha na Euro 2024Patricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 03/07/2024 20:10

Stuttgard (ALE) - Joselu brincou com Toni Kroos ao projetar a partida da Espanha contra a Alemanha, válida pelas quartas de final da Euro 2024. Na entrevista coletiva desta quarta-feira (3), o atacante exaltou o ex-companheiro de Real Madrid, mas disse que a seleção espanhola quer aposentá-lo na próxima sexta.

"Creio que a Alemanha também é muito favorita para conseguir este título, mas esperamos aposentar Kroos na sexta-feira. Foi um prazer para mim jogar com ele. Creio que ele representa tudo o que é o Real Madrid, todos os valores que o clube têm", disse Joselu.

"Foi um colega de equipe e um amigo no vestiário. Recebi muitos conselhos dele, conversei muito com ele. Foi um prazer para mim, acho que ele é um jogador fundamental para a seleção alemã, assim como foi para o Real Madrid. Então, temos que ter muito cuidado com ele na sexta-feira", completou.





"Disse isso porque quer ganhar. Entendo que essa seja a sua ideia e quer passar com a Espanha às meias-finais, mas creio que a Alemanha tem muitas armas para evitar que a Espanha passe. Será um jogo entusiasmante, nada aborrecido. O que ele disse é divertido", comentou Kroos, em entrevista coletiva depois de Joselu.

Espanha e Alemanha medirão forças na sexta-feira, a partir das 13h (de Brasília), na Stuttgart Arena. Quem levar a melhor enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre Portugal e França.