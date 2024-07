Família assistiu jogo do Chile na Copa América durante velório - Reprodução

Família assistiu jogo do Chile na Copa América durante velórioReprodução

Publicado 03/07/2024 19:32

Rio - Uma família do Chile viralizou ao assistir a estreia do país na Copa América, no último dia 21, contra o Peru, de uma forma nada convencional. Eles acompanharam a partida durante um velório, em um televisor que exibia o jogo próximo ao caixão em que o corpo de um parente estava sendo velado.

LEIA MAIS: CBF pedirá punição à arbitragem por pênalti não marcado em Vini Jr

decorado com flores e bandeiras de times de futebol. Um vídeo do memento da partida foi registrado e logo se espalhou pelas redes sociais. La pasión por el fútbol, hasta el infinito y el más allá. En Chile, los asistentes a un velorio no se quisieron perder el partido de la Copa América entre ese país frente a Perú, con el difunto en medio de todos. El partido terminó empatado. pic.twitter.com/u6LX5eqwnA — La Historia USA (@LaHistoriaUSA) June 23, 2024 O caixão estava aberto eUm vídeo do memento da partida foi registrado e logo se espalhou pelas redes sociais.

No local, havia também um banner com uma foto do homem que morreu vestido com uma camisa de time e a frase: “Tío Feña, obrigado por todos os momentos felizes que você proporcionou. Sempre lembrarei de você. Sua família”.

Mesmo vivendo um momento de tristeza, a família de "Tio Feña" se mostrou animada durante o duelo. No entanto, a seleção chilena acabou empatando sem gols com o Peru no Estádio AT&T, no Texas, Estados Unidos.