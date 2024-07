Oliver Bearman será piloto titular da Haas em 2025 - Divulgação / F1

Publicado 04/07/2024 16:34

Rio - A Haas terá uma nova dupla de pilotos na próxima temporada. O primeiro nome confirmado pela equipe americana foi o britânico Oliver Bearman, da Ferrari. O jovem, de 19 anos, pertence à academia da escuderia italiana e atualmente disputa a Fórmula 2 pela equipe Prema, ao lado de Andrea Kimi Antonelli, pupilo da Mercedes.

Oliver Bearman surpreendeu com o desempenho em sua primeira corrida na Fórmula 1. No início de março, ele foi chamado pela Ferrari, em caráter de urgência, para substituir Carlos Sainz, na Arábia Saudita. O piloto espanhol foi diagnosticado com uma apendicite e não teria condições de disputar a etapa em Jidá. Ele largou em 11º e terminou em sétimo lugar.

A Ferrari planeja desenvolver Oliver Bearman para o futuro. A escuderia italiana tem parceria com a Haas, a quem fornece o motor, e aproveita para desenvolver jovens pilotos na equipe americana. Nos próximos dois anos, a dupla da maior campeã da Fórmula 1 será formada por Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Bearman poderá assumir o lugar do heptacampeão no futuro.