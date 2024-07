Mauro Naves - Reprodução

Mauro NavesReprodução

Publicado 04/07/2024 12:59

Rio - O jornalista Mauro Naves, da ESPN, sofreu um acidente doméstico no canteiro de obras de uma casa que está construindo em Alagoas. Aos 65 anos, o comentarista teve uma queda e ficou com sérios ferimentos no rosto. Ele passou por diversas cirurgias nos últimos dias em São Paulo, inclusive plásticas. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Flávio Ricco.

Apesar do susto, Mauro já está em processo de recuperação e espera voltar ao ar na ESPN em breve. O jornalista ficou afastado da emissora nos últimos dias por conta do ocorrido.

deixou a reportagem da TV Globo após 31 anos por seu envolvimento no caso da acusação de estupro contra Neymar. O comentarista seria sócio de um restaurante em São Paulo ao lado de José Edgard Bueno Filho, ex-advogado da acusadora Najila Trindade, a quem passou o número de telefone do pai do atacante. Mauro Naves é um dos jornalistas mais respeitados do meio esportivo. Em 2019,por seu envolvimento no caso da acusação de estupro contra Neymar. O comentarista, a quem passou o número de telefone do pai do atacante.

Em 2020, Mauro Naves assinou com o Fox Sports para atuar como comentarista. Com a venda do canal para o Grupo Disney, seguiu na ESPN.