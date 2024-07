Confira o resultado do 3º treino livre do GP da Inglaterra: 20º - Pierre Gasly (FRA/Alpine) 19º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min41s765 18º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min40s823 17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min40s539 16º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min40s430 15º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min40s242 14º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min39s820 13º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min39s702 12º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min39s700 11º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min39s603 10º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min39s340 9º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min39s284 8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min38s940 7º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min38s654 6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min38s454 5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min38s393 4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min38s139 3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min37s714 2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min37s564 1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min37s529

A definição do grid de largada começará às 11h deste sábado, com a realização do treino classificatório. No domingo, a corrida tem início previsto para as 11 horas.