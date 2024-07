Vini Jr reúne famosos em leilão beneficente no Rio - Victor Chapetta/ Agnews

Publicado 18/07/2024 11:08 | Atualizado 18/07/2024 11:16

Rio - Favorito para conquistar a Bola de Ouro e o prêmio de melhor do mundo da Fifa, Vini Jr realizou um leilão beneficente nesta quarta-feira (17), no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O evento do instituto do craque brasileiro reuniu famosos e arrecadou mais de R$ 5 milhões.

O evento organizado pelo Instituto Vini Jr contou com transmissão da Cazé TV, no YouTube. Entre os itens leiloados, tinha uma raquete autografada pelo tenista espanhol Rafael Nadal, um macacão do piloto Felipe Massa, skate da Rayssa Leal, luva do Charles do Bronx, camisa da Marta, relógio do Faustão, entre outros.

Entre os itens mais caros do evento estão um troféu de melhor jogador conquistado por Vini Jr na semifinal da Liga dos Campeões e uma pelada na casa do craque, que foram arrematados por R$ 700 mil cada. O primeiro item foi adquirido por Casimiro Miguel. Ele também levou a chuteira de Vini Jr por R$ 150 mil.

O evento contou com a presença de celebridades e atletas, como o zagueiro Éder Militão e o volante Douglas Luiz, da seleção brasileira. O defensor arrematou um boneco do Vini Jr por R$ 210 mil, enquanto o meio-campista levou ingressos para o aniversário do craque por R$ 150 mil.

O jogador de basquete Jaylen Brown, ala-armador campeão da NBA com o Boston Celtics em 2024, também marcou presença no evento. Ele leiloou uma viagem para os Estados Unidos para ver um jogo dos Celtics na beira da quadra. O item foi arrematado por R$ 310 mil. Também foi leiloado uma viagem com dois ingressos para ver um jogo do Oklahoma City Thunder, na beira da quadra, e uma foto com o armador Shai Gilgeous-Alexsander, por R$ 120 mil.

Aliás, esta não foi a única viagem leiloada. Uma experiência para Madri, na Espanha, com passagens de ida, volta e hotel, mais duas entradas para o jogo do Real Madrid, museu e refeição no restaurante do estádio foi arrematada por R$ 120 mil. Três camisas da França autografadas pelo merengues Mbappé, Camavinga e Mendy foi adquirida por R$ 300 mil, além de uma peça de Éder Militão por R$ 150 mil.