Publicado 18/07/2024 10:52

Rio - Apresentado como reforço do Real Madrid, Kylian Mbappé, de 25 anos, ainda tem questões a resolver com o PSG, seu último clube. De acordo com a "ESPN", o francês prepara um processo para obter salários e bônus a receber no valor de 80 milhões de euros (R$ 480 milhões), em dívidas do seu antigo contrato.

Mbappé recebia cerca de 72 milhões de euros (R$ 418 milhões) por ano no PSG, o que dá cerca de R$ 34,8 milhões por mês. Em comunicado em junho, a Liga Francesa informou que o PSG deve pagar o atleta até o dia 30 de julho. Porém, a equipe de Paris não deseja realizar a ação. O clube entende que o não pagamento é uma forma de recuperar o dinheiro de sua saída. Ele atuou sete temporadas pelo atual campeão francês.



De férias, Mbappé não vai participar da excursão do Real Madrid aos Estados Unidos, que começa no dia 28 de julho e terá amistosos contra Milan, Barcelona e Chelsea. O primeiro jogo oficial do clube espanhol na próxima temporada é a Supercopa da Europa, no dia 14 de agosto, contra a Atalanta, em Varsóvia, na Polônia. É provável que o atacante já esteva apto a jogar na ocasião. No Campeonato Espanhol, o Real estreia quatro dias depois, contra o Mallorca, fora de casa.



Todos os ingressos para a apresentação de Mbappé, que ocorreu na última terça, foram vendidos. Segundo a imprensa espanhola, mais de 105 mil entradas foram comercializadas. O número superou a apresentação de Cristiano Ronaldo no próprio Real Madrid, em 2009, quando mais de 85 mil pessoas estiveram presente no Santiago Bernabéu.