Dorival Júnior comandou a seleção brasileira na Copa América - Robyn Beck / AFP

Dorival Júnior comandou a seleção brasileira na Copa AméricaRobyn Beck / AFP

Publicado 18/07/2024 09:23

Rio - A campanha ruim na Copa América teve consequências negativas para o Brasil no ranking da Fifa. A seleção brasileira perdeu uma posição, sendo ultrapassada pela Espanha, campeã da Eurocopa, e agora está na quinta colocação entre as principais equipes do mundo.

Campeã da Copa América, a Argentina continua na liderança, em segundo lugar vem a França, que foi semifinalista da Eurocopa. Espanha, em terceiro, Inglaterra, em quarto, e o Brasil fecham o top 5 da entidade máxima de futebol mundial.



Vice-campeã da Copa América, a Colômbia entrou no top 10 deixando a Croácia, que foi eliminada na fase de grupos da Eurocopa para trás. A seleção de James Rodríguez e Jhon Arias figura em nono lugar, e é a última representando da América do Sul nos dez primeiros.



Holanda, semifinalista da Euro em sexto, Bélgica, em sétimo, Portugal, em oitavo e Itália, em décimo, encerram a lista das principais seleções do mundo, de acordo com a Fifa.