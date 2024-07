Lamine Yamal é joia do Barcelona - Pau BARRENA / AFP

Publicado 17/07/2024 15:11 | Atualizado 17/07/2024 15:19

O Barcelona anunciou, nesta quarta-feira (17), que Lamine Yamal, destaque da Espanha na Euro 2024, vestirá a camisa 19 a partir da próxima temporada. O número pertencia a Vitor Roque, que não teve espaço na última temporada e espera novas chances após a chegada do treinador alemão Hansi Flick. A numeração do brasileiro ainda não foi anunciada.

Lamine Yamal, FC Barcelona's new number — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 17, 2024

Yamal, de 17 anos, vive grande fase em sua carreira. Eleito o melhor jogador sub-21 na campanha que rendeu à seleção espanhola o tetracampeonato continental, o ponta-direita assume uma camisa histórica no clube, que pertenceu a Lionel Messi no início de sua trajetória pelos blaugranas.

Já Vitor, de 19 anos, vive um momento complicado. Na temporada, 2023/24, disputou 16 jogos, dois como titular, e marcou dois gols. As poucas oportunidades alimentaram dúvidas sobre o seu futuro.

Segundo o jornal espanhol "Sport", um clube da Arábia Saudita fez uma proposta pelo jogador que teria sido vista com bons olhos pelo Barcelona, pois seria capaz de recuperar o investimento feito nele, de 74 milhões de euros (R$ 410 milhões). No entanto, pessoas próximas ao atacante revelado pelo Cruzeiro garantem que isso não vai acontecer.

Em entrevista à Rádio Marca no último mês de maio, o agente de Vitor Roque, André Cury, apostou em um "começo do zero" para o atleta com a saída de Xavi e a troca no comando técnico.