Kylian Mbappé foi apresentado no Real Madrid - AFP

Kylian Mbappé foi apresentado no Real MadridAFP

Publicado 17/07/2024 14:50

Rio - O atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, de 25 anos, não precisará se submeter a uma operação na região do nariz. De acordo com informações do jornal "Marca", o atacante realizou exames e foi liberado pelo clube espanhol para curtir suas férias, após a disputa da Eurocopa.

Antes de ser apresentado no Santiago Bernabéu com a presença de uma multidão de torcedores do Real Madrid, o atacante passou por exames clínicos. Mbappé sofreu uma fratura no nariz na estreia da Eurocopa de 2024, entre França e Áustria.



Mbappé não vai participar da excursão do Real Madrid aos Estados Unidos, que começa no dia 28 de julho e terá amistosos contra Milan, Barcelona e Chelsea. O primeiro jogo oficial do clube espanhol na próxima temporada é a Supercopa da Europa, no dia 14 de agosto, contra a Atalanta, em Varsóvia, na Polônia. É provável que o atacante já esteva apto a jogar na ocasião. No Campeonato Espanhol, o Real estreia quatro dias depois, contra o Mallorca, fora de casa.



A apresentação do francês na última terça-feira bateu recordes. Todos os ingressos para a apresentação de Mbappé foram vendidos. Segundo a imprensa espanhola, mais de 105 mil entradas foram comercializadas. O número supera a apresentação de Cristiano Ronaldo no próprio Real Madrid, em 2009, quando mais de 85 mil pessoas estiveram presente no Santiago Bernabéu.