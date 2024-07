Roger Machado assumiu comando do Internacional - Divulgação / Internacional

Publicado 18/07/2024 11:40 | Atualizado 18/07/2024 12:09

Rio Grande do Sul - O Internacional anunciou nesta quinta-feira a contratação do treinador Roger Machado. Ídolo do Grêmio, o técnico, de 49 anos, interrompeu seu trabalho no Juventude, para assumir o comando do Colorado, que vive um momento de crise na temporada.

O empate contra o Atlético-MG, na última terça-feira, foi o último jogo de Roger sob o comando do Juventude. Além dele, deixaram o clube gaúcho o preparador físico Paulo Paixão e os auxiliares Adaílton Bolzan e Guilherme Marques.



Roger Machado fazia trabalho bastante elogiado no Juventude. Recém-promovido à Série A, o clube de Caxias do Sul tem a melhor campanha dos clubes do Rio Grande do Sul na competição com 15 jogos, sendo cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com 20 pontos.



Ídolo do Grêmio, Roger Machado topou o desafio de ser treinador do maior rival do Tricolor dos Pampas. Como técnico, o ex-zagueiro já passou por clubes importantes do futebol brasileiro como o próprio Grêmio, Fluminense, Atlético-MG e Palmeiras.