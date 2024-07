Savinho foi anunciado nesta quinta-feira (18) pelo Manchester City - Reprodução / X

Savinho foi anunciado nesta quinta-feira (18) pelo Manchester CityReprodução / X

Publicado 18/07/2024 15:13 | Atualizado 18/07/2024 15:24

O Manchester City anunciou a contratação do ponta Savinho, de 20 anos, nesta quinta-feira (18). Ele assinou contrato de duração até 2029. O jogador estava acertado com os Citizens desde fevereiro, mas aguardava uma liberação da UEFA e da FA, a federação inglesa, por se tratar de uma negociação com o Girona, já que são clubes do mesmo dono. Ele usará o número 26 em homenagem a Riyad Mahrez, ex-jogador histórico do time comandado por Pep Guardiola.

Savinho is here! pic.twitter.com/h6xfBvnGdb — Manchester City (@ManCity) July 18, 2024

"Minha inspiração é a minha família. Foi muito difícil abandonar eles lá na roça para ir atrás do meu sonho", disse o atleta, que elogiou a estrutura do Atlético-MG, onde foi revelado em 2020. "O melhor dia da minha carreira está sendo hoje. Apresentado como jogador do Manchester City. Fiz uma excelente temporada no Girona", comemorou.

O atleta se definiu como um atleta que gosta de "ir para cima". "Um contra um, assistência, marcação também, para ajudar a equipe. Minha característica é de ir pra cima, mesmo, e ser feliz", afirmou.



Savinho foi contratado pelo Troyes, que pertence ao Grupo City, em 2022. Ele foi emprestado ao Girona, da Espanha, para a temporada 2023/24 e marcou 11 gols e 10 assistências. As atuações de destaque o levaram a ser convocado para a seleção brasileira.