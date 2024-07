Hugo Souza em treino do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

18/07/2024

Rio - Contratado pelo Corinthians para o segundo semestre, Hugo Souza, de 25 anos, fez apenas uma partida pelo clube paulista, mas o jogador causou uma excelente impressão a ponto do Alvinegro já ter iniciado uma movimentação para desembolsar algo em torno de 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) para contratá-lo em definitivo junto ao Flamengo. As informações são do portal "UOL".

Após passagem pelo futebol português, Hugo Souza foi contratado às pressas pelo Corinthians, que perdeu seus dois principais goleiros na janela de transferências. Em tão pouco tempo, o jogador tem impressionado funcionários e comissão técnica pelo profissionalismo e entrega.



A opção de compra junto ao Flamengo tem validade até dezembro para o Corinthians. O empréstimo até o fim do ano custou 200 mil euros (R$ 1,2 milhão) aos cofres do clube paulista. Hugo Souza tem contrato com o Rubro-Negro até o fim do ano que vem.



Revelado na base do Flamengo, Hugo Souza se profissionalizou em 2020 e viveu seu melhor ano naquela temporada. Ele terminou o ano como titular e foi campeão daquele Brasileiro. No entanto, não se firmou na posição. O goleiro até voltou a ganhar a posição com Paulo Sousa, em 2022, mas perdeu espaço com a saída do treinador. Desde o meio de 2023, estava emprestado junto ao Chaves, de Portugal.