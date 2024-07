Ex-Flamengo, Andreas Pereira defende o Fulham, da Inglaterra, desde 2022 - Divulgação / Fulham

Publicado 18/07/2024 20:36

Inglaterra - O Chelsea, da Inglaterra, fez contatos com o empresário Kia Joorabchian para saber as condições para contratar Andreas Pereira, do Fulham. O meio-campista brasileiro é o nome preferido dos Blues para repor uma eventual saída Conor Gallagher na janela. A informação é do "ge".

Gallagher, aliás, vive o último ano de contrato com o clube londrino. Assim, os ingleses entendem que é o momento de vendê-lo e pedem 50 milhões de libras no mercado (R$ 359,5 milhões na cotação atual).

Ainda segundo o site, o Chelsea está disposto a pagar um valor entre 30 e 35 milhões de libras (R$ 215,7 milhões e R$ 251,6 milhões) para contar com Andreas. O nome do meio-campista, aliás, já foi aprovado pelo técnico Enzo Maresca

O brasileiro tem um acordo com o Fulham para deixar o clube depois de duas temporadas em que se destacou. Os Cottagers já têm ciência da vontade do atleta de buscar novos ares.