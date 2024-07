Ronaldinho Gaúcho venceu uma Liga dos Campeões e duas La Liga pelo Barcelona - Reprodução / X

Publicado 18/07/2024 13:49 | Atualizado 18/07/2024 13:54

O Barcelona anunciou a sua camisa para a temporada 2024/25 com uma presença ilustre. Ronaldinho Gaúcho, ídolo e embaixador do clube, participou do vídeo divulgado nas redes sociais dos blaugranas nesta quinta-feira (18) para divulgar o novo uniforme, que homenageia os 125 anos de fundação da equipe.

Barça's new kit for the 24/25 season.

Inspired by the Club's legacy, trajectory, and roots. pic.twitter.com/fqy7UhZMH2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2024

A ação conta com a presença de outros ídolos, como Puyol, Iniesta e referências a Messi. Jogadores do atual elenco, como Raphinha e Lamine Yamal, que aparecem em uma sala com bandeiras do Brasil, também estão no clipe.

Ronaldinho chegou ao Barcelona em 2003 e ficou lá até 2008. Neste período, viveu a melhor fase de sua carreira, com 94 gols em 207 jogos, e as conquistas da Liga dos Campeões em 2005/06, a La Liga em 2004/05 e 2005/06 e a Supercopa da Espanha em 2005 e 2006. Além disso, ele venceu a Bola de Ouro em 2005.