Abel Ferreira é o técnico do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 22/07/2024 14:27

Adversário do Flamengo na Copa do Brasil e do Botafogo na Libertadores, ambos pela fase oitavas de final, e do Fluminense na próxima quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras vive momento delicado com baixas no time titular. Desta vez, o lateral-direito Mayke e o zagueiro Murilo foram parar no departamento médico.

Mayke foi diagnosticado com um edema na coxa direita, e Murilo teve um entorse no tornozelo direito após a realização de exames nesta segunda-feira (22). Antes, o técnico Abel Ferreira já havia perdido o lateral-esquerdo Piquerez, que passou por cirurgia no joelho esquerdo, e o atacante Estevão, com entorses no tornozelo esquerdo e joelho esquerdo.

Por questões internas, o Palmeiras não deu prazos para os retornos dos jogadores. Quem já retornou às atividades para transição física foi o atacante Lázaro.

O Verdão tem os dois jogos de mata-mata contra o Flamengo previstos para os dias 31/7 e 7/8, e contra o Botafogo já definidos para 14/8 e 21/8.