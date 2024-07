Max Verstappen vive o pior jejum de vitórias na F1 desde 2021 - AFP

Max Verstappen vive o pior jejum de vitórias na F1 desde 2021AFP

Publicado 22/07/2024 12:15

Rio - Max Verstappen vive a pior crise na Red Bull Racing. Em meio a crise de relacionamento com a chefia nos bastidores da equipe austríaca, o piloto holandês amarga o seu pior jejum de vitórias na Fórmula 1 desde 2021. Nos últimos três anos, ele foi praticamente imbatível, mas tem sido ameaçado pela McLaren nesta temporada.

Em 2023, a RBR venceu 21 de 22 etapas da Fórmula 1. Verstappen ganhou 19, além de 12 poles e quatro vitórias em corridas sprints. O holandês começou forte neste ano, com sete poles seguidas e cinco vitórias, além de vencer duas sprints, mas o cenário mudou desde a etapa de Miami, em maio. De lá para cá, foram oito provas e seis pilotos vencedores.

Desde a etapa de Miami, a McLaren tem ameaçado a RBR. Neste período, a Mercedes também evoluiu e a Ferrari se mantém brigando por pódio. Das oito provas, Verstappen ganhou três (Emilia-Romanha, Canadá e Espanha), enquanto Norris, Leclerc, Russell, Hamilton e Piastri venceram uma cada. Na etapa da Hungria, no domingo (21), esbravejou com o desempenho ruim do carro.

Além disso, Verstappen acumulou polêmicas neste período. No GP da Áustria, por exemplo, pista em que a RBR costuma dominar, ficou atrás de Norris, da McLaren, e se envolveu num incidente que tirou o britânico da prova. Já na Hungria, no último domingo (21), forçou uma ultrapassagem e bateu em Hamilton, mas não tirou o heptacampeão do pódio e ainda perdeu posições.

A relação de Verstappen com a RBR não é boa. O holandês, inclusive, foi chamado de "infantil" pelo engenheiro no rádio após o incidente com Hamilton, na Hungria. Neste ano, o tricampeão ameaçou sair da equipe em caso de demissão de Helmut Marko, responsável por contratá-lo. Os problemas de relacionamento começaram principalmente após uma funcionária denunciar o chefe de equipe Christian Horner por conduta imprópria e de cunho sexual.