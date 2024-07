Beira-Rio foi reaberto em partida entre Internacional e Vasco - Pedro Pacheco / Internacional

Publicado 22/07/2024 11:56

Rio - Após voltar a jogar no Beira-Rio, o Internacional corre o risco de ficar sem seu estádio novamente. A situação do gramado preocupa bastante o Colorado que admite a possibilidade de sair novamente de Porto Alegre para mandar suas partidas na temporada.

O Beira-Rio ficou fechado por mais de dois meses devido as enchentes que ocorreram em Porto Alegre no começo de maio. O Colorado mandou duas partidas no estádio em julho contra Vasco e Juventude.



"Temos uma dificuldade técnica encontrada a partir da recuperação do estádio. Nossa estrutura geral está funcionando bem, mas o gramado está tecnicamente condenado. Temos um prazo até outubro, não existe Grama Bermuda que dá consistência no mercado brasileiro. Só será possível comprar e instalar em outubro", afirmou o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos.



A situação, inclusive, fez o Inter negar o pedido do Grêmio para atuar no Beira-Rio. A Arena do Tricolor só estará em condições de ser utilizada em setembro. Durante o período sem o Beira-Rio, o clube gaúcho atuou como mandante em Barueri, Caxias do Sul, Criciúma e Florianópolis.