Thalita SouzaDivulgação

Publicado 22/07/2024 16:00

Rio - Bela do Fluminense, Thalita Souza terminou o relacionamento por um motivo inusitado: o rapaz com quem viveu um relacionamento era vegano. Além disso, seu ex era um excelente cozinheiro, mas preparava refeições somente para si mesmo.