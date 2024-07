Bia Fernandes, musa do Vasco - Aluizio Júnior

Publicado 24/07/2024 12:22

Rio - Musa do Vasco, Bia Fernandes resolveu fazer um jejum de sexo, doces e até se afastar um pouco das redes sociais para se curar do vício sexual. A modelo fazia amor diariamente por até quatro horas seguidas e isso atrapalhava seu dia a dia. O detox começou no último dia 15 e vai durar pelo menos 30 dias.

"Estou sem comer doces, transar e longe das redes sociais na medida do possível. É um detox de dopamina. Preciso me privar de descargas físico-químicas por um período determinado de tempo em prol da saúde. Já estou sentindo prazer em coisas mais simples, como fazer uma caminhada na praia ou ir no shopping", conta ela. "Estou sem comer doces, transar e longe das redes sociais na medida do possível. É um detox de dopamina. Preciso me privar de descargas físico-químicas por um período determinado de tempo em prol da saúde. Já estou sentindo prazer em coisas mais simples, como fazer uma caminhada na praia ou ir no shopping", conta ela.

Bia diz que o vício de sexo atrapalhava seu dia a dia. "Transava todos os dias, mas ele trabalhava, mas só tinha tempo durante a madrugada. Mas eram muitas horas, no mínimo 2 horas e meia, mas chegava a 4 horas. Por conta disso, chegava a dormir só 3 horas por dia. Só dormia bem nos fins de semana, porque podia fazer outras horas do dia".

Bia admitiu que não se sentia bem com a falta de sono. '"Ficava irritada, com dor de cabeça e indisposta. Mas mesmo assim tinha pique para outra madrugada de amor. Por isso, acho que era vício, porque o que meu corpo precisava era de descanso', acrescentou.