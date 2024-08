Maricá avançou à final da Série A2 do Carioca após vencer o Audax por 4 a 3 - Clever Felix/Maricá Futebol Clube

Publicado 10/08/2024 17:32 | Atualizado 10/08/2024 17:58

Rio - Saiu o primeiro finalista da Série A2 do Campeonato Carioca. Em jogo emocionante disputado neste sábado (10), no Estádio Municipal João Saldanha, o Maricá venceu o Audax pelo placar de 4 a 3 e disputará uma vaga na elite estadual contra Olaria ou Duque de Caxias, que fazem a outra semifinal.

O duelo foi marcado por pancadaria generalizada no fim após o gol da classificação do Maricá, marcado por Pablo Thomaz. Agentes da Guarda Municipal de Maricá chegaram a entrar no gramado para apartar a briga e dispararam spray de pimenta em direção ao jogadores.

O jogo

Em campo, sem dúvida alguma a melhor partida da Segundona do Carioca. Melhor campanha na Taça Santos Dumont, o Maricá precisava vencer por um placar simples para avançar - havia vantagem no placar agregado e o Audax venceu a ida por 1 a 0 - e saiu atrás do marcador com gol contra marcado pelo zagueiro Sandro logo aos oito minutos.

O Maricá reagiu no fim da primeira etapa com belo gol de Hugo Borges, pegando de primeira, dentro da área, o cruzamento que veio da esquerda. Tudo igual no intervalo, mas o Audax retomou a liderança do placar com outro gol contra, desta vez marcado pelo lateral-direito Mizael. Jogo nervoso e que foi ganhando contornos dramáticos no João Saldanha. Aos nove, o Tubarão deixou tudo igual novamente com mais um gol contra, este marcado por Pedrinho. 2 a 2.

Na metade da segunda etapa, Pablo Thomaz teve nos pés a chance de colocar o Maricá na frente, mas desperdiçou a cobrança de pênalti. Poucos minutos depois, Fabio Polhão, do outro lado, também perdeu, mas aproveitou o rebote da penalidade máxima e deixou o Audax na frente para calar o estádio.

Mas era um dia de reviravoltas e redenções. Sandro, capitão do Maricá, autor do primeiro gol contra da partida, apareceu dentro da pequena área para cabecear após cruzamento da direita e deixou o sonho vivo. Faltava um gol. Aos 53 minutos, Pablo Thomaz recebeu pela esquerda, carregou até a entrada da área e soltou uma bomba no ângulo superior esquerdo do goleiro para marcar o quarto e carimbar a classificação. Maricá na final da Série A2.

O outro finalista sairá do duelo entre Olaria e Duque de Caxias. As equipes empataram em 0 a 0 na ida e farão o segundo jogo neste domingo (11), às 11h (de Brasília), na Bariri. O Olaria tem vantagem no placar agregado e joga por uma nova igualdade para avançar.